Si lancia dal ponte col figlio di 4 anni in braccio | la lettera di addio di Veronica Amistadi | “Sognavo una famiglia felice”

(Di giovedì 25 maggio 2023) “di avere altri figli e magari allargare lamoltiplicando l’amore, adottando un bimbo, ci credevo davvero tanto! Ora non posso fare nulla di tutto ciò, ho da poco sorpassato i 40e sono single”: è il messaggio d’lasciato da, la manager di 41 trovata morta nella notte tra sabato e domenica scorsa sul greto del torrente Noce, ai piedi deldi Mostizzolo, in Trentino. Si èta tenendo insuodi 4, morto anche lui nell’impatto, dopo una caduta di diverse decine di metri. Si era da poco separata da suo marito, padre del piccolo. Gli inquirenti non hanno mai avuto dubbi sull’ipotesi che il gesto fosse ascrivibile a un suicidio. Nella ...

Si è lanciata tenendo in braccio suo figlio di 4 anni, morto anche lui nell'impatto, dopo una caduta di diverse decine di metri. Si era da poco separata da suo marito, padre del piccolo. Gli ...