Sì del Senato alla fiducia sul decreto Bollette | è legge il provvedimento con lo scudo penale per gli evasori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Okconversione indel. L’aula dell’ha approvato votando laal governo con 99 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astensioni. Eì stato approvatoCamera lo scorso 18 maggio: anche allora il governo ha posto la questione di. Ilcontiene norme per il sostegno a famiglie e imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di salute e adempimenti fiscali. Tra il resto, il governo ci ha infilato loper glidemolito da pm ed esperti. Gli emendamenti delle opposizioni che puntavano a eliminarlo o modificarlo sono stati tutti bocciati. Per la presidente deiri di ...