Sgarbi condannato per gli insulti omofobi a Casalino in Tv | multa da 1000 euro Ma rischia di pagare di più

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 maggio 2023) Definì Rocco«checca inutile» nel corso di un dibattito televisivo durante Stasera Italia, su Rete4. E a tre anni e mezzo di distanza da quell’uscita, e nonostante abbia invocato l’immunità parlamentare, Vittorioè statoper diffamazione e al pagamento di 1.000di, oltre al rimborso delle spese processuali (3.000, ndr). Ma non è finita qui. Resta ancora da quantificare il risarcimento in sede civile per il portavoce del leader del M5s Giuseppe Conte che, secondo le stime, dovrebbe attestarsi intorno ai 50mila. L’episodio risale al 30 gennaio 2020, quandodurante un’invettiva a tutto spiano contro il M5s, inclusi con gli allora ministri Luigi Di Maio e Lorenzo Fioramonti, se la prese anche con il ...