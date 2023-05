Settima edizione degli Stati Generali | verso un piano per rilanciare l’allevamento bufalino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCome annunciato nei giorni scorsi il movimentoallevatori con i propri alleati, dopo aver incassato l’apertura del Confronto con il Parlamento e il Governo sancito dal Tavolo tenuto il 22 scorso al Ministero della Salute, e dopo aver dismesso i presidi conflittuali nelle strade in ragione della disponibilità eimpegni di Governo e Parlamento, è impegnato ad avviare una fase nuova nel territorio. “Il vecchiofallimentare con i protagonisti di quel fallimento sono ormai il passato e non abbiamo altro tempo da investire per spiegare quello che, ormai, tutti hanno compreso: i numeri e la storia condannano senza appello chi ha imposto con l’arroganza un disastro che corre il rischio di affossare un intero territorio ed un comparto strategico per l’agroalimentare nazionale nel mentre non solo non ...