Serie A | rush finale | dove vedere le partite in TV e streaming

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ancora due settimane di passione e la stagione 2022/23 del campionato diA potrà dirsi ufficialmente conclusa. Mentre il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis continua a godersi la conquista del terzo scudetto della sua storia, negli ultimi 180 minuti di gioco verranno emessi gli altri verdetti ancora in palio: in particolare, l’attenzione di tifosi e appassionati sarà tutta concentrata sulla lotta per i piazzamenti che garantiscono l’accesso alle coppe europee (sono ancora disponibili due posti per la prossima Champions League) e sulla sfida per evitare la retrocessione inB. E così, mentre l’Inter di Simone Inzaghi si è già portata a casa il secondo trofeo della sua annata (quella Coppa Italia conquistata grazie alla vittoria incontro la Fiorentina, dopo il successo in Supercoppa dello scorso gennaio), le ...