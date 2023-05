Serie A | le ultime su Ibra | Bastoni | Cataldi e Alvarez

(Di giovedì 25 maggio 2023) Novità dai campi d'allenamento in vista della 37esima giornata di campionato Spezia, OKe Maldini Arrivano buone notizie in casa degli aquilotti. Mister Semplici oggi in allenamento ha ritrovato in gruppoe Maldini e convocabili dunque per sabato contro il Toro nella 37a giornata. Solo lavoro personalizzato invece per Sala e differenziato per Caldara, Beck, Holm e Moutinho. Milan,ci prova Zlatanhimovic vuole congedarsi dal Milan salutando i tifosi rossoneri in campo, regalandosi qualche minuto contro il Verona nell’ultima di campionato. Questo il piano a cui lavora l’attaccante svedese, in lenta ripresa da una lesione al gemello mediale. La percezione dello svedese è che possano essere gli ultimi minuti in maglia rossonera e salutare a San Siro avrebbe un valore simbolico. Il rinnovo ...

In caso di promozione si andrà verso la cessione del Bari

Joel Pohjanpalo ha preso parte ad almeno un gol in ciascuna delle sue ultime sei presenze in Serie B, con ben otto reti e un assist in questo periodo; l'attaccante del Venezia, inoltre, è andato a