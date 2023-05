Serie A | Juventus-Milan | dirigerà l’incontro l’arbitro Mariani | News

37esima giornata diA, le designazioni arbitrali SAMPDORIA " SASSUOLO Venerdì 26/05 h. 20.45 ... Quarto ufficiale: Serra VAR: Banti AVAR: Paganessi" MILAN Domenica 28/05 h. 20.45 Arbitro:...... ore 20.45) Arbitro: Mariani Assistenti: Costanzo - Passeri IV Ufficiale: Massimi VAR: Irrati AVAR: Piccinini FOTOGALLERY %s Foto rimanentiA La nuova classifica dipenalizzata ...Arbitri: Mariani per il big - match- Milan . Arbitri, tutte le designazioni complete inA . Arbitri, ultima chance per Meraviglia. Nonostante una stagione no c'è un'altra possibilità ...

Serie A, Empoli-Juventus 4-1 - Calcio Agenzia ANSA

Juventus imbattuta nelle gare di campionato fra le mura di casa, Milan senza sconfitte nei match di Serie A in trasferta. Per la sfida di cartello in programma allo Stadium fra bianconeri ...Ultima trasferta stagionale per il Napoli che, dopo aver sconfitto l'Inter la settimana scorsa, sarà ospite del Bologna al Dall'Ara. Gli azzurri hanno lo Scudetto già cucito sul petto e hanno ormai ti ...