Serie A | Il Napoli può perdere uno dei suoi grandi pilastri

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: 25/05/2023 In onda alle 12:10 CEST Lesquadre d’Europa vogliono ‘pescare’ alcune delle stelle del fuoriclasse italiano Il Manchester United, uno dei più incisivi, sarebbe interessato a due pezzi fondamentali della squadra di Spalletti Ilha nuovi idoli. Dopo un percorso spettacolare in cui lo ‘scudetto’ è stato vinto di nuovo 33 anni dopo, diversi protagonisti si uniranno al club del Maradona, mancava, Hamsik, cavani, Distinto O Mertens, tra molti altri, come nuove stelle che saranno ricordate per sempre nella città del sud. Due di loro sono sbarcati nel Paese transalpino in questa stagione. L’altro non è in Italia da tre anni. Parliamo di Kvicha Kvaratskhelia, min–jae kim E ...