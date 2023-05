Serena Williams svela alla figlia di essere incinta | la reazione della piccola

Un momento emozionante cheha voluto condividere con i suoi fan. L'ex tennista ha pubblicato un video nel quale annuncia la sua gravidanza alla sua primogenita, Olympia. 'Non sto ingrassando, ho un bambino nella ...ha recentemente annunciato la sua gravidanza alla sua primogenita, Olympia, in un tenero video pubblicato sul suo canale YouTube intitolato 'Olympia's Surprise'. La celebre tennista ha ...Brevi Oltre a esser stata una delle più grandi campionesse dell'ultimo ventennio, tra le più importanti rivali di una leggenda come, l'ex tennista russa Maria Sharapova viene ricordata anche come una delle donne più avvenenti ad aver mai calcato i campi da tennis. Maria si è ritirata da qualche anno ed è ormai ...

Serena Williams annuncia di aspettare un bebè alla piccola Olympia: la reazione scatenata Corriere TV

Serena Williams ha annunciato alla primogenita Olympia di aspettare un bebè: la reazione della piccola è inaspettata ed entusiasta. "Oh mio Dio sono così ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...