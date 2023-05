Sei Sorelle anticipazioni | Adela costretta a confessare tutto a Don Mauro | come reagiranno le Silvia?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 25 maggio 2023) Penultima puntata di questa settimana della serie spagnola Sei: ecco cosa accadrà ai personaggi della Madrid nel 1913 Da quando è ritornata in onda la serie, si è parlato principalmente di tutte letranne che di una. Abbiamo visto infatti Diana sempre più vicino a Salvador nel periodo in cui la fabbrica doveva affrontare l’epidemia del vaiolo: il risultato è stato che questi due si sono fidanzati. Blanca inizia lavorare per Cristobal, il fratello del suo promesso facendo insospettire sempre di più Donna Dolores che tra i due ci sia qualcosa. Francisco ha rischiato di perdere la vita a causa del virus contratto ed è stato scoperto il suo segreto. Elisa invece ha convinto Merceditas a farla sgattaiolare fuori di casa per partecipare alla festa della sua amica Sofia: resterà vittima di un incidente che la immobiliterà per alcuni mesi. ...