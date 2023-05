Scopri il segreto dell' INPS per andare in pensione subito | basta superare questi anni di contributi!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 25 maggio 2023)a che età potraiine con quantidi contributi versati. In questo articolo ti sveliamo le informazioni essenziali per capire qual è la soglia minima per accedere alladi vecchiaia in Italia. Se sei alla ricerca di informazioni per pianificare il tuo futuro pensionistico, continua a leggere perre quali sono i requisiti necessari per ottenere il cedolino dall'e quali sono le fonti disponibili online che possono aiutarti a chiarire ogni dubbio. Di cosa parliamo in questo articolo... Gli italiani vogliono sapere a che età possonoinBisogna aver versato almeno 20di contributi per beneficiaredi ...