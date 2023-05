Scontri Napoli-Ajax | arrestato il capo ultrà del gruppo Masseria | «Siamo a defcon4»

... incontro di cui la Prefettura diera stata preventivamente avvisata. La foto che ritrae il ... È accusato di essere coinvolto neglicon i tifosi dell'Ajax I fatti per nei quali Grosso ...Dopo le ultime indiscrezioni uscite in merito ad un tifoso delarrestato in seguito agliavvenuti in occasione della sfida tra gli azzurri e l' Ajax , il club partenopeo ha voluto prendere posizione attraverso un comunicato: ' Il Calcio...La Digos ha arrestato Gennaro Grosso, un ultras del Calcio, per un'aggressione subita dai tifosi dell'Ajax nella città partenopea in occasione della ...accusato di essere coinvolto negli...

Scontri Napoli-Ajax, arrestati sei ultras della Curva A ilmattino.it

Dopo le ultime indiscrezioni uscite in merito ad un tifoso del Napoli arrestato in seguito agli scontri avvenuti in occasione della sfida tra gli azzurri e l’Ajax, il club partenopeo ha voluto ...Il dirigente sportivo Mpansikatu consiglia l'acquisto di Artem Dovbyk, paragonandolo al talento emergente Kvaratskhelia.