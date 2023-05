Sciopero nazionale Usb venerdì 26 maggio | possibili problemi per chi deve viaggiare su treni | metropolitane e bus

(Di giovedì 25 maggio 2023)26è in programma unoindetto dall’Unione Sindacale di Base che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, ad esclusione del trasporto aereo e della regione Emilia Romagna. Si rischianonei trasporti. L’Atm di Milano ha confermato che il servizio delle linee di superficie (bus, filobus e tram) esarà garantito nella fascia mattutina fino alle 8.45 e in quella pomeridiana dalle 15 alle 18. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity ditalia.solo “leggere modifiche al programma deiregionali”, secondo il gruppo. Lo“rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici ...

Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dellodel personale del Gruppo FS Italiane proclamato da una sigla sindacale autonoma, in adesione a unogenerale, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 26 maggio. E' escluso ...generale domani 26 maggio 2023, circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello stopdel personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da una ...Trenord avvisa che da mezzanotte alle 23:59 di venerdì 26 maggio, oltre ai disagi imposti dallo, potranno esserci ripercussioni sulla circolazione ferroviaria di diverse linee per ...

Sciopero generale venerdì 26 maggio 2023: a rischio trasporti e scuola Adnkronos

Inoltre, in concomitanza con lo sciopero locale, è in programma anche uno Sciopero Nazionale del trasporto ferroviario dalle ore 09:00 alle 16:59 che interesserà invece tutte le linee ferroviarie in ...Venerdì 26 maggio è in programma uno sciopero nazionale indetto dall’Unione Sindacale di Base che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, ad esclusione del trasporto aereo e della regione ...