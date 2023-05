Sciopero nazionale 26 maggio 2023 | chi si ferma a Roma | a rischio treni e scuole

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sarà un venerdì nero quello di domani in tutta Italia. E i cittadini, da nord a sud, dovranno fare i conti con non pochi disagi perché, asili sono a. Per la giornata del 26, infatti, è stato indetto unosu scalae i lavoratori di molti settori incroceranno le braccia anche ae nel Lazio. Solo l’Emiliagna, colpita dall’alluvione, sarà esclusa dalla protesta: lì si continua a lavorare, a spalare il fango e ad aiutare le persone ‘intrappolate’ nelle loro abitazioni. Nel resto d’Italia, invece, lo, voluto dalla sigla sindacale Usb, ci sarà. E in molti si fermeranno. Aci sarà loAtac venerdì 26...

26 maggio, Trenitalia Il comunicato: 'In adesione ad unogenerale, una sigla sindacale autonoma ha proclamato unodel personale del Gruppo FS, dalle ore 9.00 alle ...In una nota l'azienda spiega che lodel personale del gruppo FS ha indetto unodalle 9 alle 17, "previste modifiche alla circolazione per i treni a Lunga Percorrenza" e "i ......nella quale abbiamo esentato tutti i servizi pubblici essenziali dall'astensione del lavoro mentre i Vigili del Fuoco USB hanno revocato losu tutto il territorio. Lo...

Sciopero generale: a Roma a rischio nidi, scuola e trasporti RomaToday

Trasporti ferroviari - gruppo Fs e Italo - scuole e asili a rischio per l’intera giornata di domani a Roma e nel Lazio a causa dello sciopero nazionale - esclusa la regione Emilia-Romagna colpita dall ...Esonerate dallo sciopero generale le aree alluvionate dell'Emilia Romagna. Esonero esteso a tutto il territorio nazionale per i vigili del fuoco che a Torino saranno comunque in presidio. Le ...