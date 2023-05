Sciopero nazionale 26 maggio 2023 | a rischio scuole e treni Quali servizi si fermano a Roma

generale domani 26 maggio 2023, circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello stopdel personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da una ...Trenord avvisa che da mezzanotte alle 23:59 di venerdì 26 maggio, oltre ai disagi imposti dallo, potranno esserci ripercussioni sulla circolazione ferroviaria di diverse linee per ...Inoltre, in concomitanza con lolocale , è in programma anche unodel trasporto ferroviario dalle ore 9 alle 1.59 che interesserà invece tutte le linee ferroviarie in ...

Sciopero generale venerdì 26 maggio 2023: a rischio trasporti e scuola Adnkronos

(Adnkronos) - Sciopero generale domani 26 maggio 2023, circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello stop nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane ...Lo sciopero del 26 maggio comporterà delle variazioni nei servizi di treni, autobus e metropolitane. In tutte le città ci sono delle fasce di garanzia ...