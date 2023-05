Sciopero generale venerdì 26 maggio 2023 | trasporti e scuole coinvolti Orari dello stop e fasce garantite dei treni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 maggio 2023)nei settori deie della scuola annunciato per26. I sindacati hanno organizzato e previsto l’agitazione sia per la guerra in Ucraina sia per le misure adottate e non dal governo Meloni.2626è stato indetto uno. In prima linea l’Unione sindacale di base (Usb) – con l’adesione di Usb Ps e Fisi -per l’intera giornata, ha annunciato una protesta che “rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle ...