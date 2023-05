Sciopero generale del 26 maggio | a rischio scuola e trasporti

Lodel trasporto pubblico Coinvolti dalloanche i lavoratori Italo. Sul proprio sito la società ha pubblicato l'elenco dei treni garantiti. Difficoltà di spostamento in Lombardia ...Le scuole potrebbero restare chiuse il 26 maggio. Il motivo: loindetto da Usb e Fisi. Il registro ufficiale del ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato, in data 19 maggio 2023 la conferma delloindetto per il 26 ...... in adesione a uno, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 26 maggio. E' escluso dalloil personale della regione Emilia Romagna. Inoltre, viene garantito l'impegno ad ...

Sciopero generale venerdì 26 maggio 2023: a rischio trasporti e scuola Adnkronos

Il nuovo sciopero di venerdì 26 maggio indetto dall'Usb coinvolgerà i lavoratori di diversi settori come la scuola (una circolare del Miur ha indicato che la didattica non sarà garantita), gli uffici ...Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del ...