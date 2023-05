Sciopero 26 maggio 2023 | treni | regolari Frecce e Intercity

Giornata nera per i trasporti venerdì 26. In tutto il territorio statale, tranne nelle zone colpite dall'alluvione, si fermeranno i ... il sindacato di base che indice la giornata diper ...... in adesione a unogenerale, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 26. E' escluso dalloil personale della regione Emilia Romagna. Trenitalia si impegna ad assicurare la ...generale domani 262023, circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello stop nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da una ...

Dalle ore 00:00 alle 23:59 di venerdì 26 maggio è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire il personale del gestore dell’infrastruttura FERROVIENORD S.p.A. e che potrà generare ripercussioni ...Venerdì 26 maggio è in programma uno sciopero nazionale indetto dall’Unione Sindacale di Base che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, ad esclusione del trasporto aereo e della regione ...