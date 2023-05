Schiacciato dal tronco di un albero | Daniele muore a 33 anni | era papà di un bambino di pochi mesi

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un ragazzo di 33è morto a Bagolino, in provincia di Brescia ,da unmentre stava tagliando un. La vittima - che stava lavorando per un'azienda addetta alle potature - ...

... intorno alle 8.30 di giovedì 25 maggio Ruman era impegnato nello spostamento del macchinario aiutatopersonale di una ditta esterna. Durante le operazioni, il giovane è rimastoe ha ...Un ragazzo di 33 anni è morto a Bagolino, in provincia di Brescia ,da un tronco mentre stava tagliando un albero . La vittima - che stava lavorando per un'azienda addetta alle potature - è rimasta schiacciata da un tronco che non gli ha lasciato scampo. ...L'uomo ancora cosciente è stato recuperatopersonale dei Vigili del Fuoco che lo hanno affidato ...da un macchinario industriale. L'incidente è accaduto all'interno della Crocolux, l'...

Riccardo Campoli muore schiacciato dal trattore FrosinoneToday

Nel Bresciano morto un 33enne travolto dal tronco di un albero A Bagolino (Brescia) è morto invece un 33enne, Daniele Salvini mentre stava tagliando un albero. L'uomo - che stava lavorando per ...Un ragazzo di 33 anni è morto a Bagolino, in provincia di Brescia, schiacciato da un tronco mentre stava tagliando un albero. La vittima - che stava lavorando per un'azienda addetta ...