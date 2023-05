Schiacciato da un tronco mentre potava gli alberi | morto un uomo di 33 anni

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un ragazzo di 33a Bagolino, in provincia di Brescia ,da unstava tagliando un albero . La vittima - che stava lavorando per un'azienda addetta alle potature - ...

Un ragazzo di 33 anni è morto a Bagolino, in provincia di Brescia ,da unmentre stava tagliando un albero . La vittima - che stava lavorando per un'azienda addetta alle potature - è rimasta schiacciata da unche non gli ha lasciato scampo. ...Il giovane, residente in paese, stava lavorando al taglio di alcuni alberi sulla strada fra Cerreto di Bagolino e Riccomassimo quando è rimastoda un. Sul posto sono accorsi i ...L'uomo, mentre stava tagliando delle piante, è rimastoda unall'altezza del bacino. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.30 da parte dei ...

Bagolino, schiacciato dal tronco di un albero che stava tagliando QuiBrescia.it

