Sassuolo | Frattesi non sarà convocato

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Annuncio di Dionisi in conferenza stampa Alessio Dionisi, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Sampdoria. Domani alle 20:45, allo stadio Luigi Ferraris, appuntamento contro la formazione di Stankovic. Preziose indicazioni per tutti i fantallenatori: annunciata l’assenza di, che none dunque nona disposizione. Queste le parole di Dionisi: “Ruan Tressoldi squalificato,ha giocato tanto, stava un pochino meno bene in settimana e abbiamo ritenuto di non convocarlo per la partita di domani”. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.