Santanchè | Dobbiamo mettere il mare al centro dei nostri pensieri

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - ''L'economia delè fondamentale è il governo ha deciso di costituire un ministero del. Ilè per noi costa, sono stabilimenti balneari, pesca, trasporto e logistica. Ilrappresenta anche la nostra qualità del cibo. Ilmetterlo aldei. Siamo primi in Europa nella cantieristica degli yacht eessere orgoglioso di questo''. Lo sottolinea il ministro del Turismo, Daniela, in occasione del Secondo Summit nazionale sull'economia deldi Gaeta, intervistata da Nunzia De Girolamo. ''C'è in atto un cambiamento climatico ma gli stessi che parlano molto di cambiamenti climatici sono gli ...