Sant’Anastasia | spari durante festa di bimbi | si è costituito un altro ragazzo

Estratto dell'articolo di Fabio Postiglione per il 'Corriere della Sera'(...) A lei potevano sembrare botti, come a Capodanno e come quando il Napoli ha vinto lo scudetto, e invece erano colpi di pistola e di mitra. Almeno dieci, ...A seguito della sparatoria avvenuta all'altezza del bar Altamura a, che ha causato il ferimento di un'intera famiglia, compresa una bambina di 10 anni, due giovani ragazzi si sono consegnati ai carabinieri : sarebbero loro i presunti responsabili di ...Anche un minore di 17 anni è stato sottoposto a fermo nell'ambito delle indagini sul ferimento di un'intera famiglia, nella serata di martedì a, in provincia di Napoli. Il ragazzo è ritenuto il complice del 19enne già sottoposto allo stesso provvedimento nel pomeriggio di oggi. I reati contestati sono tentato omicidio e porto ...

Bimba ferita alla testa a Sant'Anastasia, fermati 19enne e 17enne: spari con mitra e revolver tra la folla Fanpage.it