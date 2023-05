Sant’Anastasia | bambina di 10 anni ferita in sparatoria | 2 fermi

I medici: situazione stabile, ancora sedata e intubata, ma non ci sono complicazio. Operata già due volte al Santobono di ...Aperta un'indagine • A, nel napoletano, due giovani sparano contro un bar a scopo intimidatorio e feriscono un'intera famiglia. Grave ma non in pericolo di vita ladi 10 ..."Qui serve l'esercito, è uno schifo, non abbiamo parole", dicono alcuni residenti a. "Ho sentito alcuni spari, poi all'improvviso lacon un colpo alla testa, tutti hanno ...

Bimba ferita a Sant'Anastasia, la testimonianza del soccorritore: «Urlava e perdeva sangue, così ho salvato la ilmattino.it