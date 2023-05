Sanità | Nappi Lega | “Fare fronte alla carenza di personale in Pronto Soccorso”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“È sempre più preoccupante ladimedico-infermieristico nei reparti didei presidi ospedalieri, soprattutto in vista della programmazione delle ferie estive ormai alle porte, e a causa delle scelte di alcune Aziende sanitarie che potrebbero aggiungere ulteriori elementi di criticità a una situazione di per sé insostenibile suldei già massacranti turni di lavoro. A tal riguardo ho presentato apposita interrogazione consiliare per sapere se il presidente della Giunta regionale intende emanare delle linee di indirizzo affinché tutte le Aziende sanitarie – a partire dall’Asl Na1 – avviino tempestivamente un confronto con i sindacati, volto nell’immediato,programmazione delle ferie del...

...Sistemi informativi e controllo flussi dati Gaetano Serviddio - Politiche strategiche nella...Gaetano Corso - Trasferimento tecnologico e brevetti Danilo Leone - Terza missione Luigi- ...... non è da escludere che, alla lunga, il popolo acconsenta ad un'ulteriore invasione della, ... Persino Valentina, tra un film porno e l'altro, si produce in teorie distopico - progressiste ...Luigi(capo del dipartimento donne e bambini dell'Ospedale di Foggia). Per la parte offesa lo ... Lapugliese, in riferimento a questa situazione specifica di Tricase, risulta essere senza ...