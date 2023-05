Sanità | le “pagelle” di Calabria e Sicilia | le valutazioni delle performance Male Cosenza | Messina “in mezzo”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Focus sulle aziende sanitarie nazionali. Un approfondimento che, come emerge nell'inchiesta del Corriere della Sera che ha preso spunto dai dati forniti da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari...

... mette a nudo le difficoltà dellaal Meridione. Gli indicatori per la valutazione delle ... Le "" tra alti, medi e bassi Un alto livello di performance si registra esclusivamente al Nord (...E secondo le nuove "" relative al 2020, basate sul Nuovo Sistema di Garanzia, tra le 11 ... Di conseguenza " per Cartabellotta " "l'attuazione di maggiori autonomie in, richieste proprio ...E secondo le nuove "" relative al 2020, basate sul Nuovo Sistema di Garanzia, tra le 11 ... Di conseguenza " per Cartabellotta " "l'attuazione di maggiori autonomie in, richieste proprio ...