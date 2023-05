San Pio | Mastella | “Quadro scoraggiante | il management guardi in faccia ai problemi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Desta rammarico, ma non stupore, il fatto che l’ospedale San Pio di Benevento sia tra i dodici peggiori per livello della performance sui 53 presidi sanitari presi in esame dal rapporto Agenas. Non possiamo rassegnarci al lento declino dell’ospedale San Pio che avevamo percepito con nitidezza, salvo poi dover registrare con amarezza una ruvidità di rapporto con ilche si è tradotta in una chiusura al dialogo inconcepibile alla luce deievidenziati anche dai dati dell’Agenzia per i servizi sanitari”, così in una nota il sindaco Clemente. “I risultati clinico-assistenziali confermano un andamento di declino. Il deterioramento dell’indice di rapporto tra medici e posti letto anche a causa del fenomeno delle dimissioni di massa, le disfunzioni al pronto soccorso a corto di ...