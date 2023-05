San Gregorio di Catania | uccide il fratello durante lite | arrestato dai carabinieri

(Di giovedì 25 maggio 2023) Da una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe emerso che nella notte la vittima si è presentata all'esterno dell'ingresso dell'abitazione del, in via Masaccio di Sandi, ...

Da una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe emerso che nella notte la vittima si è presentata all'esterno dell'ingresso dell'abitazione del fratello, in via Masaccio di San Gregorio di Catania, minacciandolo con un coltello. Ne sarebbe quindi scaturita una violenta lite, alla presenza anche del figlio ventenne di Rosario Vitale. L'uomo, che è stato tratto in arresto, ... Spara e uccide il fratello. Un uomo di 50 anni, Rosario Vitale, è stato arrestato dai carabinieri a San Gregorio di Catania dopo che stamane, al culmine di una lite, ha ucciso a colpi di pistola il fratello Davide, 44 anni.

Un uomo di 50 anni, Rosario Vitale, è stato arrestato dai carabinieri a San Gregorio di Catania dopo che stamane, al culmine di una lite, ha ucciso a colpi di pistola il fratello Davide, 44 anni.I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, in uno stato del procedimento in cui non si è ancora realizzato il contraddittorio tra le parti, hanno arrestato Rosario Vitale, catanese di 50 ann ...