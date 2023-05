Sampdoria | trattative avanzate con Al-Khelaifi per acquisire quote di minoranza L’Equipe

(Di giovedì 25 maggio 2023) Lapotrebbe essere anche un po’ qatariota. Il club in questi giorni sta cercando nuovi investitori per evitare il fallimento della società. Radrizzani, proprietario del Leeds United nonché presidente e fondatore del gruppo televisivo sportivo Eleven, nelle ultime ore sembrava essere il serio candidato per risollevare le sorti della Samp.però svela che un altro investitore piuttosto ricco si è fatto avanti. Si tratta del Qatar Sports Investments, o in altri termini, Al-, attuale presidente del Paris Saint Germain. “Qsi, che possiede il Psg, vuole accelerare la sua partecipazione nel capitale e l’acquisizione di altri club. Il fondo qatariota è incon Massimo Ferrero, patron della. Il fondo qatariota non è solo in questo caso e ...

Commenta per primo Si è arrivati al momento clou della questioneper la cessione della. Di tempo non ce n'è più, tra una settimana il club sarà costretto a versare i 13,5 milioni di stipendi del primo trimestre federale, per evitare i 4 punti ......la. Dalla Francia viene confermato l 'interesse da parte della QSI, il fondo che fa capo a Nasser Al Khelaifi e già proprietario del Paris Saint Germain. 'L'Equipe' riferisce di......gli occhi sulla. Conferme dalla Francia sull'entrata in scena della QSI, il fondo che fa capo a Nasser Al Khelaifi e già proprietario del Paris Saint Germain. "L'Equipe" parla di...

Sampdoria, spuntano i qatarioti del PSG con Radrizzani Calcio e Finanza

In occasione di Genoa-Bari una delegazione del Qatar ha visitato lo stadio nell'ambito di un incontro con la Lega di Serie B per instaurare future collaborazioni ...Si è arrivati al momento clou della questione trattative per la cessione della Sampdoria. Di tempo non ce n'è più, tra una settimana il club sarà costretto a versare i 13,5 milioni di stipendi del pri ...