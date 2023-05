Sampdoria-Sassuolo | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di giovedì 25 maggio 2023)(venerdì 26 maggio alle ore 20.45 in diretta su DAZN e Sky Sport) è una gara valevole per la 37ª e penultima...

Il trentasettesimo turno di Serie A si gioca da venerdì 26 a domenica 28 maggio . Un anticipo del venerdì alle 20.45in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e anche Sky Sport 4K. Sono quattro le partite del sabato con Spezia - Torino e Salernitana - Udinese alle 15.00, Fiorentina - Roma ...Commenta per primo Alessio Dionisi , tecnico del, ha parlato dalla sala stampa del Mapei Football Center, presentando il prossimo match in casa della. Come si affronta la'La prima insidia è la squadra avversaria che ...Opta Sports ci fornisce il match program di. Scaricalo qui : 2022 - 23__match_program

Sampdoria-Sassuolo, pronostico e quote: attenzione al Multigol La Gazzetta dello Sport

La Sampdoria nell’ultimo turno di Serie A se la vedrà contro il Sassuolo, ecco l’iniziativa del Gruppo Cajenna in vista della sfida… Venerdì 26 maggio alle ore 20:45 la Sampdoria giocherà la penultima ...La Sampdoria, nonostante l’impegno dei ragazzi blucerchiati che è encomiabile, è alla fine di un campionato che ha già espresso la sua sentenza. Il Sassuolo, d’altro canto, riteniamo che approfitterà ...