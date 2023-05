Sampdoria | Qatar Sports Investments vuole quota di minoranza Il fondo punta anche il Santos

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il futuro dellaresta ancora molto incerto e, nelle ultime ore, è emersol’interesse di, ilche fa capo a Nasser Al-Khelaifi, che vorrebbe acquisire una partecipazione nel club blucerchiato. La conferma è arrivata ad AFP. Talepossiedeuna partecipazione del 22% nella squadra portoghese del Braga e spera di espandere ulteriormente il suo impero calcistico per creare un “portafoglio diversificato”. Qsi spera di prendere una ‘di’ dellae per farlo potrebbe agire partecipazione della ‘Aser Ventures’, proprietaria del Leeds United in Premier League e guidata dall’imprenditore italiano Andrea Radrizzani. Lo stesso ...

...insideposttop_18447 Laa Radrizzani Non sarebbe da solo . Il quotidiano francese 'L'Equipe' afferma che al fianco di Andrea Radrizzani (già proprietario del Leeds) ci sarebbe anche...... Le Parisien e L'Équipe scrivono che ilSports Investments, il gruppo proprietario del PSG, è "in fase di trattativa avanzata" per l'acquisto delle quote azionarie della" ...... presidente del Psg e timoniere del fondo sportivo del. Che, a sua volta, potrebbe garantire un supporto finanziario di minoranza nell'operazione -. L'imprenditore lombardo vuole ...

Al Khelaifi punta la Sampdoria: il Qatar in trattativa con Ferrero Tuttosport

Il futuro della Sampdoria resta ancora molto incerto e, nelle ultime ore, è emerso anche l’interesse di Qatar Sports Investments, il fondo che fa capo a Nasser Al-Khelaifi, che vorrebbe acquisire una ...In merito alla cessione della Sampdoria, Telenord ha coinvolto il corrispondente francese per parlare del interesse di Nasser Al Khelaifi ...