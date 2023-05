Sampdoria | futuro societario | Radrizzani rilancia con Al Khelaifi ma Barnaba c' è

(Di giovedì 25 maggio 2023) E ildel club blucerchiato sembra nelle mani di Andreache come scrive Gazzetta.it, ha coinvolto nelle ultime ore anche Nasser Al, presidente del Psg e timoniere del fondo ...

Ildellaè adesso. Nel senso che si dovrà delineare probabilmente entro lunedì prossimo, quando è stata fissata la seconda convocazione dell'assemblea degli azionisti chiamata a ...... la manovra stipendi, il rapporto con gli agenti e le partnership sospette con altre sei società (Atalanta, Bologna, Cagliari,, Sassuolo, Udinese). Il Tribunale Federale Nazionale ha già ...... le strade si divideranno a partire dal fischio finale della sfida con la, in programma ... Calciomercato Napoli, Luis Enrique in pole per il PsgA parlare deldi Luis Enrique è 'Le ...

Samp, il futuro è adesso: ricapitalizzazione, acquisto del club o sarà liquidazione La Gazzetta dello Sport

Andrea Radrizzani mette la freccia per l'acquisto della Sampdoria, l'alleanza con Qatar Sports Investments (il fondo qatariota di Nasser Al-Khelaifi che controlla il Psg) può essere la mossa vincente ...Il futuro della Sampdoria è adesso. Nel senso che si dovrà delineare probabilmente entro lunedì prossimo, quando è stata fissata la seconda convocazione dell’assemblea degli azionisti chiamata a ...