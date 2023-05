Salvini vuol superare i 130 km h in autostrada come in Germania | io vivo qui e vi spiego perché è assurdo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) di Gaetano Failla Lo studio del ministero delle Infrastrutture indica la possibilità di elevare a 150 km/h la velocità in certe tratteli e questo è un vecchio pallino del segretario leghista, che arriva, per supportare la sua proposta, al paragone con il modello tedesco. Io abito inda molti anni e posso affermare che il paragone è falso e insostenibile; inoltre in Italia non c’è dibattitoqua in. Tra l’altro uno studio stima che un limite di 120 km/h consentirebbe di azzerare 2,9 milioni di tonnellate di CO2. Inil limite di velocità sulle autostrade è da anni al centro del dibattito politico e sociale. L’opinione pubblica è divisa fra chi ama premere sull’acceleratore per poter vendere motori più potenti e chie avere più sicurezza con ...