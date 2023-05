Salute | Rossi Simg | “Complicanza principale Herpes Zoster è nevralgia post erpetica”

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) – In occasione dell’evento “e rischio cardiovascolare” tenuto dalla Società italiana di medicina generale e delle cure primarie a Roma, durante il quale i medici di famiglia della stessa Società hanno presentato uno studio che ha confermato come l’aumenti il rischio cardiovascolare, è intervenuto Alessandro, responsabile Patologie acute. L'articolo proviene da Italia Sera.

... durante il quale i medici di famiglia della stessa Società hanno presentato uno studio che ha confermato come l'herpes zoster aumenti il rischio cardiovascolare, è intervenuto Alessandro, ...... durante il quale i medici di famiglia della stessa Società hanno presentato uno studio che ha confermato come l'herpes zoster aumenti il rischio cardiovascolare, è intervenuto Alessandro, ...... i beauty look più indimenticabili di sempre Gallery 14 Immagini di AntonellaGuarda la ... che mettano al primo posto lae lo stare bene, piuttosto che l'apparire. Tra le prime star che ...

Salute, Rossi (Simg): “Complicanza principale Herpes Zoster è ... Adnkronos

durante il quale i medici di famiglia della stessa Società hanno presentato uno studio che ha confermato come l’herpes zoster aumenti il rischio cardiovascolare, è intervenuto Alessandro Rossi, ...GROSSETO - “Con buona pace delle pattuglie vigilanti che volevano fare “pressioni democratiche” a chi era a favore, questa mattina in consiglio comunale, ...