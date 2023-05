Salerno | si chiude in casa e si taglia il braccio con un taglierino | bloccato dai Carabinieri

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nella mattinata di ieri, 24 maggio, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno arrestato L.M. queste le sue generalità. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, era rientrato inda un’uscita non autorizzata. Dopo essersi barricato all’interno dell’abitazione e, in preda ad una forte crisi, si è provocato dei tagli su un, per mezzo di un. Gli agenti, minacciati dall’uomo con una barra di ferro, sono riusciti ad irrompere nell’abitazione e a disarmarlo, traendolo in arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Segui ZON.IT su Google News.

Domenica 28 maggio 2023, alle ore 11.30, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele ospita il quarto e ultimo appuntamento di " ManESinfonia " , evento cheil ciclo di concerti domenicali dei giovani allievi del Liceo musicale "Perito Levi" di Eboli, organizzato nell'ambito del PCTO " Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento "...Giocare di mercoledì aFilippo Notarisulle prospettive future, degli obiettivi sia di squadra che individuali. 'Gli obiettivi li mettono allenatori e dirigenti. Quelli che ...... viene istituito il referendum, esce Guerre Stellari 1085 - Muore, in esilio a, Papa ... 1521 - Si, in Renania, la Dieta di Worms , presieduta dall'Imperatore Carlo V d'Asburgo, con l'...

Cardiologia senza medici «Si chiude» - Cronaca la Città di Salerno

StampaÈ stata la Parrocchia di Sant’Eustachio a conquistare il titolo di campioni della decima edizione della Junior TIM Cup – Keep Racism Out, dopo un’emozionante sfida conclusiva disputata davanti a ...Stava tornando a casa quando Luigi D'Urso è stato ucciso in un incidente stradale in moto: è stato condannato il 24enne C.G ...