Sahara stasera su Canale 20 Mediaset | tram e cast del film con Matthew McConaughey e Penelope Cruz

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 maggio 2023)25 maggio20trasmettea, recensione edelconè ild'azione che, 25 maggio,20manda in onda in prima serata, a partire dalle 21:05. La pellicola, co-prodotta da Stati Uniti d'America, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, è diretta da Breck Eisner. La sceneggiatura è firmata da Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, James V. Hart, John C. Richards.a,, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.a Un ...