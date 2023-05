Sabbia Nera | Trama Della Fiction Mediaset Con Giusy Buscemi!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 25 maggio 2023): sono iniziate ufficialmente le ripresenuovache racconta le storievicequestore Giovanna Gurrasi. Ad interpretarla c’è l’attriceBuscemi… Iniziano i preparativi per una nuovatargatache andrà in onda nel corsoprossima stagione televisiva. Si tratta di, che vede come protagonista assoluta l’amata attriceBuscemi. Quest’ultima è stata al centro dell’attenzione negli ultimi mesi per essere stata Manuela Nappi in Un Passo dal Cielo., intanto, promette di essere appassionante per il pubblico di Canale 5....