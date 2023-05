Running | alluvione Emilia-Romagna | annullata la 49esima edizione della 100 Km del Passatore

...quanti vuoi e dove vuoi perché la tua corsa aiuterà le zone del ravennate colpite dall'in ... Noi abbiamo deciso di sensibilizzare il mondo delche da sempre riconosce la bellezza della ......quanti vuoi e dove vuoi perché la tua corsa aiuterà le zone del ravennate colpite dall'in ... Noi abbiamo deciso di sensibilizzare il mondo delche da sempre riconosce la bellezza della ...Oltre cinquecento runner e camminatori , con l'organizzazione tecnica di Asd RosaTeam e la ... Il suo pensiero va anche all' Emilia Romagna colpita dall'. "Il 28 maggio dovevamo ...

Running, alluvione Emilia-Romagna: annullata la 49esima edizione ... SPORTFACE.IT

Ideata e realizzata in tempi record l'iniziativa per raccogliere fondi a seguito dell'alluvione da parte di Maratona di Ravenna ...Un passo per Ravenna! È questa l’iniziativa pensata da Ravenna Runners Club per aiutare le zone del ravennate colpite dall’alluvione. Si tratta di una raccolta fondi che gli organizzatori della Marato ...