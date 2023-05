Rossi Simg | ' vaccino anti - Zoster previene ictus cerebrale dopo infezione'

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. - "Da alcuni anni sappiamo che l'Herpessi sta rivelando come un fattore di rischio anche per complicanze cerebro e cardiovascolari. Studi recenti confermano l'aumento delle ...

Così Alessandro, responsabile Patologie acute della Società italiana di medicina generale (), a margine della conferenza stampa dal titolo "Herpes Zoster e rischio cardiovascolare", ...Così Alessandro, responsabile Patologie acute della Società italiana di medicina generale (), intervenendo alla conferenza stampa dal titolo 'Herpes Zoster e rischio cardiovascolare', ...Così Alessandro, responsabile Patologie acute della Società italiana di medicina generale (), a margine della conferenza stampa dal titolo "Herpes Zoster e rischio cardiovascolare", ...

Rossi (Simg), 'vaccino anti-Zoster previene ictus cerebrale dopo ... Tiscali Notizie

Così Alessandro Rossi, responsabile Patologie acute della Società italiana di medicina generale (Simg), a margine della conferenza stampa dal titolo “Herpes Zoster e rischio cardiovascolare”, promossa ...Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) – “L’Herpes zoster ha un’incidenza di circa 8 casi per mille abitanti per anno, che aumenta con l’età, tanto che a 80 anni si ha il 50% di possibilità in più di incorr ...