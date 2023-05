Ron DeSantis si candida a Usa 2024... solo in audio per guaio tecnico

(Di giovedì 25 maggio 2023) "Corro come presidente degli Stati uniti per guidare il nostro grande ritorno americano". Schermo nero, la voce è quella del governatore della Florida, Ron, che ha scelto una diretta Twitter ...

Con ogni probabilità, il governatore repubblicano della Floridasperava di finire tendenza su Twitter dopo aver annunciato la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti in una diretta audio ospitata dalla piattaforma mercoledì 24 maggio. Di ..."Corro come presidente degli Stati uniti per guidare il nostro grande ritorno americano". Schermo nero, la voce è quella del governatore della Florida,, che ha scelto una diretta Twitter con Elon Musk per formalizzare l'annuncio della corsa per la nomination dei Repubblicani alle presidenziali Usa del 2024. Una diretta "solo audio", che ...Un flop, un vero flop. Tra ritardi della messa in onda, problemi tecnici, blackout e audio instabile, l'annuncio della candidatura dialla Casa Bianca per le presidenziali del prossimo anno è stato un disastro. E " DISASTRO " l'ha definita, su Truth, Donald Trump . L'ex presidente Usa ha, infatti, pubblicato due video ...

Usa 2024, il governatore della Florida Ron DeSantis si candida | L'annuncio "rovinato" da Twitter e Trump lo prende in giro TGCOM

