Ron DeSantis ha fatto male a scegliere Twitter per candidarsi 

La sorpresa non arriva dalla candidatura del governatore della Floridaalle primarie repubblicane, ma dalle modalità dell'annuncio, arrivato la sera del 24 maggio. Nessun quadretto familiare e neanche una comunicazione sulla rete televisiva conservatrice Fox ...Un evento atteso, ma che non è andato secondo i piani., il governatore della Florida, ha annunciato la sfida a Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca , nelle primarie repubblicane. Lo ha fatto su Twitter, ma l'annuncio è stato rovinato ...Se da un lato il governatore della Florida, fresco di candidatura alle primarie presidenziali del 2024, ha definito il conflitto come una disputa territoriale (pur chiamando Putin "...

Usa 2024, il governatore della Florida Ron DeSantis si candida | L'annuncio "rovinato" da Twitter e Trump lo prende in giro TGCOM

Disastrosa diretta audio Twitter di DeSantis: l'annuncio con cui sfiderà Trump alle primarie e poi forse Biden è un flop ...