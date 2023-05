Romina Power gela Al Bano davanti a tutti | la risposta lascia di stucco

Leggi su chenews

(Di giovedì 25 maggio 2023)hato AlCarrisi. Ladella cantante hato dil’ex marito: ecco che cosa è successo. È un anno di celebrazioni in casa Carrisi, visto che il cantante di Cellino San Marco ha festeggiato 80 anni lo scorso 20 maggio. Un traguardo importante che ha deciso di accoglierlo accanto alle persone che gli sono sempre state vicino in questi anni, compresa l’ex moglie. Al(Ansa) – CheNews.itQual è il miglior modo di festeggiare il compleanno se non all’Arena di Verona? Non c’è, soprattutto se sei un cantante con la fama di AlCarrisi. Il cantante pugliese, infatti, ha chiamato a ...