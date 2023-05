‘Roma si fa strada’ | Gualtieri presenta il piano | entro il 2026 riqualificate tutte le strade principali

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma. La grande, immensa, intricata e caotica viabilità della Capitale la conosciamo tutti ormai, da tempo. Grandi vie,, che ogni giorno si intasano di automobili, mezzi pubblici, ciclisti, e, in generale, avventori da ogni parte del mondo. Per i residenti si tratta di uno dei topidell’Urbe. Ora, l’idea del Campidoglio è quella di riqualificare ledi Roma, ammodernarle, renderle più fruibili e vivibili: ecco il nuovo programma della viabilitàto oggi dal Sindaco Robertoinsieme all’assessore ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini. Roma, il programma del Giubileo: attivo il sito, cantieri chiusil’8 dicembre del 2024 Roma si fa strada, ildiil ...

...formativo è patrocinato dall'Azienda Usl e si svolgerà al Best Western Park Hotel diValnure ... Al dottor Francesco Greco , del Policlinico Gemelli di, professionista che da anni tratta ...Milano, quattro vigili bloccano trans con manganelli e spruzzando spray, è bufera, paura nella ... questa volta a Livorno, immortalato in un video diventato virale mostra un fermo in...Sporcizia, animali e disagiosi presenta così a chi arriva passando per la , un morto trascinato via da un tra le grida dei ... l'unico che si è occupato di dare una 'ripulita' alla...