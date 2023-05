Roma | Mourinho | Futuro chiaro dopo finale Europa League Dybala non ci sarà

(Di giovedì 25 maggio 2023), 25 mag. (Adnkronos) - "Se la vittoria inchiarirà il mio? Il mio unico focus è la". José, allenatore della, prova a dribblare le domande sul suonella conferenza stampa del media day giallorosso in vista delladiin programma il 31 maggio a Budapest contro il Siviglia. "Non sono preoccupato del, tutto è diventato secondario quando giochi una, non c'è motivo per pessimismo o l'ottimismo. Vogliamo tanto giocare. Abbiamo fatto tanto per stare in questa, e vogliamo giocarla", dice il tecnico portoghese. "facilissimo preparare la, vogliamo ...

Leggi anche, lavoro differenziato per Dybala: tanti dubbi per la finale: 'Dybala Non credo ci sarà per la finale. Con la Viola l'ideale sarebbe non giocare' PROMO FLASH: segui il ...Tifosisi sofferma anche sul legame instaurato con i tifosi dellanell'ultimo biennio. Un rapporto unico, come quello lasciato in quasi tutti gli altri club della sua carriera: "Spero ......dal 1' (nel caso in cuidovesse scegliere di schierarlo titolare). Ad oggi infatti il giocatore sente ancora dolore al momento di calciare il pallone. Lorenzo Pellegrini, capitano della...

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato così del Siviglia a Sky Sport: "Una squadra che vince sempre l'Europa League, che viene dalla Champions. E' una squadra ...ROMA (ITALPRESS) - "Tirana è storia, è lì e resta nella memoria. Questa finale invece dobbiamo ancora giocarla e vogliamo farlo, peccato non sia già domani ...