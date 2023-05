Roma | Matic | «Finale? Mourinho sa come si fa»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nemanja, centrocampista della, ha parlato in vista delladi Europa League contro il Siviglia Nemanjaha parlato a Sky Sport in vista di-Siviglia. PAROLE – «Sarà una grande partita, sappiamo che Siviglia è una grande squadra, ma anche noi abbiamo qualità e giocatori di esperienza. Arrivare allanon è mai semplice, quindi è normale che chi ci arriva siano belle squadre. Ma abbiamo fiducia. Il nostro mister ha grande esperienza nel giocare queste partite, e trasferisce questa energia alla squadra e questo può fare la differenza. Dybala? Non so se ce la farà, è una domanda più per lo staff medico. Io spero possa giocare perché è molto importante per noi».