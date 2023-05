(Di giovedì 25 maggio 2023) È stata unaquella fatta ieri da un passante nelnel IX Municipio a. Un uomo nelle prime ore di ieri mattina, mercoledì 25 maggio, stava passeggiando all’interno dell’area protetta quando ha visto il corpo senza vita di un anziano riverso sul terreno. Immediatamente ha dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli uomini del Commissariato Espositore insieme ai colleghiscientifica per svolgere i rilievi del caso e cercare di stabilire cosa sia successo. Le indaginiPolizia hanno dato un nome al 73enne In breve è stato dato un nome a quel corpo, si tratta di un 73enneno, rinvenuto su un sentiero vicino a un fosso, coperto dalla vegetazione. Dai primi accertamenti, svolti ...

Roma, macabra scoperta nel parco della Cecchignola: trovato un cadavere Il Corriere della Città

È stata una macabra scoperta quella fatta ieri da un passante nel parco della Cecchignola nel IX Municipio a Roma. Un uomo nelle prime ore di ieri mattina, mercoledì 25 maggio, stava passeggiando all’ ...Il suo corpo esanime era stato rinvenuto ieri mattina alla stazione Ostiense. Oggi, a seguito della indagini della Polfer – coadiuvati dagli agenti della Polizia di Stato – si è riuscita a risalire al ...