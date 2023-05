Roma | la carica di Matic e Cristante | “Siamo carichi | non vediamo di giocarci la finale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Unaè una, è una grande partita che nonl’ora di giocare. Sappiamo che il Siviglia è una grande squadra ma anche noi abbiamo grandi qualità”. Nemanja, ai microfoni di Sky Sport, racconta le sensazioni in casain vista delladi Budapest di mercoledì prossimo. “Non è facile arrivare in una, ci riescono solo le grandi squadre – continua –come finisce però andremo a giocarcela con fiducia. Mourinho? Mourinho è sempre Mourinho, ha grande esperienza di queste partite e trasmette la sua energia alla squadra. Questo può fare la differenza”. Nellaè ancora in dubbio Dybala. “Se ce la farà? Non lo so, dovete chiederlo allo staff medico,, io spero che possa ...