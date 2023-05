1 Una una settimana dalla finale di Budapest. Per parlare del futuro, che resta fortemente incerto. J osè Mourinho si sarebbe incontrato poco fa con il Ceo dellaLina Souloukou in un noto ...... al secondo turno da Musetti a Barcellona, al secondo turno da Zhang a Madrid e agli ottavi a... " Considerando - ha detto Felix a fine- che non ho giocato molti match negli ultimi tempi ..." Visita in Italia nei giorni scorsi del presidente della Qatar Football Association lo sceicco ... L'è stata l'occasione, per Balata, di parlare dei principi fondanti della Lega B: ...

Roma, incontro Mourinho-Souloukou ai Parioli per discutere il futuro Calciomercato.com

Un incontro a una settimana dalla finale di Budapest. Per parlare del futuro, che resta fortemente incerto. Josè Mourinho si sarebbe incontrato poco fa con il Ceo della Roma Lina Souloukou in un noto ...Anzi, smentisco di essere stato in Sicilia negli ultimi giorni: dopo Ferrara sono stato sempre a Roma. Confermo inoltre che non ho mai incontrato l’avvocato Augello né il presidente della Sigi Ferraù.