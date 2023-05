Roma | incendio all’ospedale Sandro Pertini | le fiamme nel reparto ostetricia e ginecologia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un, fortunatamente senza conseguenze, è divampato questa mattina, intorno alle 11.30, all’interno dell‘ospedaledi, più precisamente nel padiglione B, quello deldi, che si trova al primo piano. Nessuna persona è rimasta coinvolta, per precauzione alcuni pazienti sono stati allontanati.nell’ospedaledioggi Le, stando a una primissima ricostruzione, sono partite all’interno di un’area, che è in fase di manutenzione. A prendere fuoco la plastica, quella che ricopriva alcuni pannelli. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta e all’arrivo dei vigili del fuoco le ...

... in direzione fuori. Per tutto il pomeriggio di ieri i vigili del fuoco hanno lavorato, aiutandosi con le termocamere, per spegnere l'che ha distrutto cavi della fibra ottica incavati ...L'ha parzialmente danneggiato un muro dell'edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nola e i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed ...... un principio d'e fumi tra il treno e la linea aerea della galleria. Il treno che aveva avuto il guasto era il treno pilota dei primi 5 nuovi ricevuti da Anm, che era stato usato per le ...

Roma, fuoco dall'asfalto su Via Tiburtina: le immagini dai social La7

Principio di incendio all’ospedale Pertini di Roma. Stando a quanto comunica la sala operativa dei pompieri, nessuna persona è rimasta ...Circa 60 esemplari hanno abbandonato i campi a causa del nubifragio della scorsa notte: tangenziale chiusa al traffico per un'ora ...