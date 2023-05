Roma | fiamme e fumo da un tombino in via Tiburtina per l’incendio di alcuni cavi interrati | le immagini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) È stata chiusa, in via precauzionale, via, aa causa di un incendio di. Intorno alle 12 di mercoledì 24 maggio la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco ha inviato due squadre, un’autobotte, il carro schiuma e il carro rilevamento chimico radioattivo, nella zona di via Portonaccio. Iluscito dai tombini ha suggerito la chiusura della strada, causando ripercussioni e caos sul traffico veicolare, andato avanti per ore. L’intervento si è reso necessario per le operazioni di spegnimento. Non ci sono persone coinvolte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.